Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хэмилтона наказали за блокировку в квалификации Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион «Формулы-1», квалифицировавшийся вторым, потеряет три позиции на стартовой решетке.

Источник: Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции за нарушение правил в квалификации Гран-при Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба «королевских гонок».

Хэмилтон был наказан за блокировку австралийца Оскара Пиастри из McLaren в третьем сегменте квалификации.

41-летний Хэмилтон, квалифицировавшийся вторым, теперь будет стартовать пятым.

Топ-5 теперь выглядит следующим образом: Ландо Норрис (McLaren), Шарль Леклер (Ferrari), Андреа Кими Антонелли (Mercedes), Оскар Пиастри (McLaren), Льюис Хэмилтон (Ferrari).

Гонка Гран-при Венгрии, 11-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1», пройдет 26 июля, начало — в 16:00 мск.

Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.
Читать дальше