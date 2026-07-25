Хэмилтона наказали за блокировку в квалификации Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион «Формулы-1», британский пилот Ferrari Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции за нарушение правил в квалификации Гран-при Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба «королевских гонок».
Хэмилтон был наказан за блокировку австралийца Оскара Пиастри из McLaren в третьем сегменте квалификации.
41-летний Хэмилтон, квалифицировавшийся вторым, теперь будет стартовать пятым.
Топ-5 теперь выглядит следующим образом: Ландо Норрис (McLaren), Шарль Леклер (Ferrari), Андреа Кими Антонелли (Mercedes), Оскар Пиастри (McLaren), Льюис Хэмилтон (Ferrari).
Гонка Гран-при Венгрии, 11-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1», пройдет 26 июля, начало — в 16:00 мск.