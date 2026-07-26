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«Формула-1» объявила о переносе Гран-при Бахрейна в Малайзию

Соревнование пройдет с 2 по 4 октября.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 26 июля /ТАСС/. Этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет в Малайзии вместо Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба соревнования.

Мероприятие пройдет с 2 по 4 октября.

В марте «Формула-1» отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации в регионе. Гран-при Бахрейна было запланировано на 10—12 апреля, Саудовской Аравии — на 17—19 апреля.

«Формула-1» проводила этапы Гран-при в Малайзии с 1999 по 2017 год. Гонки проходили на трассе «Сепанг». Больше всех на этапе в Малайзии побеждал немец Себастьян Феттель. Победителем последней гонки стал нидерландец Макс Ферстаппен.

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