Действующий чемпион «Формулы-1» Норрис выиграл Гран-при Венгрии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал победителем гонки 11-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии, который прошел на трассе «Хунгароринг».
Действующий чемпион «Формулы-1» одержал первую победу в основной гонке нынешнего сезона. Вторым стал четырехкратный победитель чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Третье место занял итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса».
В первой десятке также расположились: 4. Шарль Леклер («Феррари»; +23,840), 5. Льюис Хэмилтон («Феррари»; +24,540), 6. Исак Хаджар («Ред Булл»; +55,488), 7. Джордж Расселл («Мерседес», +57,503), 8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз», +1 круг), 9. Нико Хюлькенберг («Ауди», +1 круг), 10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз», +1 круг).
На 56-м круге из-за проблем с коробкой передач сошел напарник Норриса австралиец Оскар Пиастри. В момент остановки он занимал третье место. Пилот «Феррари» Хэмилтон финишировал четвертым, однако из-за пятисекундного штрафа за превышение скорости на выезде с пит-лейна уступил позицию своему напарнику Леклеру.
Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов — пройдет с 21 по 23 августа.