Кража дня. Взрослый болельщик взял бейсбольный мяч, который хотели подарить мальчику на трибуне

После того, как мяч закатился под сиденье, его подобрал мужчина, сидевший на втором ряду, и мальчик остался без сувенира.

В «Кабс» заметили, что случилось, и позже мальчику подарили два мяча — один из них был с автографом игрока «Кабс» Хавьера Баэса.