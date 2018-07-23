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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Кража дня. Взрослый болельщик взял бейсбольный мяч, который хотели подарить мальчику на трибуне

Во время матча «Чикаго Кабс» и «Сент-Луис Кардиналс» тренер первой базы Уилл Венэйбл бросил мяч на трибуну юному болельщику чикагцев на первом ряду.

После того, как мяч закатился под сиденье, его подобрал мужчина, сидевший на втором ряду, и мальчик остался без сувенира.

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В «Кабс» заметили, что случилось, и позже мальчику подарили два мяча — один из них был с автографом игрока «Кабс» Хавьера Баэса.

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