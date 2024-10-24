Наш гольфист отобрался в лучшую лигу мира — впервые в истории! Там миллионы призовых и играет Тайгер Вудс

«Я всегда стремился попасть в тур и сыграть турнир PGA Tour. Во время раунда не было даже мысли, что я могу пройти квалификацию. Я просто играл, находился в моменте и пытался сделать как можно больше берди во время игры (пройти лунки с запасом относительно регламента — “Спортс”).



Было достаточно ветрено, условия игры были тяжелые, поэтому я, конечно, подразумевал, что не будет запредельных счетов. Моя цель была минус семь, и раунд минус шесть оказался лучшим».