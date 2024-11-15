«Любит гольф больше, чем деньги». Как Дональд Трамп пытался покорить американский спорт

«Я должен был стать профессиональным бейсболистом. В Нью-Йоркской военной академии я был капитаном бейсбольной команды. Я усердно работал, как и все остальные, но у меня был талант. После академии никогда не играл в бейсбол, потому что у меня просто не было в нём будущего. Мне пришлось бы заниматься этим только ради любви к игре, а это было не для меня», — признавался Трамп в книге Брайана Килмида.