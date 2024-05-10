Гимнастки Аверины надеются восстановиться после травм к осени
Многократные чемпионки мира ранее приняли решение завершить спортивную карьеру.
Многократные чемпионки мира ранее приняли решение завершить спортивную карьеру.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины продолжают восстанавливаться после травм и надеются, что процесс реабилитации завершится к осени. Об этом они рассказали ТАСС.
«Если [говорить] конкретно, то нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым, — сказала Дина Аверина. — Никто не знает, как я и Ариша будем восстанавливаться. Поживем — увидим».
«Надеемся, осенью уже восстановимся», — добавила Арина Аверина.
Ранее сестры Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры. Им по 25 лет. На счету Дины Авериной серебро Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 — чемпионкой Европы.