Гимнастки Аверины надеются восстановиться после травм к осени

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины продолжают восстанавливаться после травм и надеются, что процесс реабилитации завершится к осени. Об этом они рассказали ТАСС.

«Если [говорить] конкретно, то нет понимания, когда выйдем на ковер. Восстановление будет долгим и тяжелым, — сказала Дина Аверина. — Никто не знает, как я и Ариша будем восстанавливаться. Поживем — увидим».

«Надеемся, осенью уже восстановимся», — добавила Арина Аверина.