Гимнастка Калмыкова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на Играх БРИКС

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Россиянка Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

За опорный прыжок Анна Калмыкова получила 13,500 балла. Второй стала ее соотечественница Ангелина Мельникова, которая получила 13,466 балла. Бронзовую медаль завоевала представительница Узбекистана Жасмина Махмудова (12,616).

Калмыковой 15 лет, на ее счету 4 золотые медали на юниорском первенстве России в Пензе (2021).