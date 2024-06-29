Журналист Губерниев о США: РФ станет спортивной страной, когда у нас будет как у них

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что на квалификации национального первенства США по спортивной гимнастике присутствовали 20 тысяч зрителей.

«Россия станет по-настоящему спортивной страной, когда у нас будет как у них. На квалификации первенства США по спортивной гимнастике. А пока у нас стараются Занин, Нагорный и еще пару человек», — написал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.