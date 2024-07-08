Кабаева отошла от методов Винер: она меняет русскую гимнастику | Источник: Sport24

Академия «Небесная грация» в российской художественной гимнастике становится все более значимой. Сначала там тренировались только гимнастки из регионов, а раз в год проходил одноименный экспериментальный турнир. Сейчас же существует целая серия соревнований, более того — школа Алины Кабаевой была отдельно представлена на Играх БРИКС.

Отдельно этому рада Ирина Винер:

«Очень счастлива, что встретила свою ученицу на этих соревнованиях. Спасибо Играм БРИКС за возможность увидеться! Сейчас мы почти не встречаемся, потому что у Алины своя очень серьезная и сложная работа, а у меня — своя. А встреч хотелось бы больше. Игры БРИКС подарили нам возможность снова быть вместе!



Я и Алина опять в художественной гимнастике, чему я очень-очень рада!».

Кабаева присутствовала во все дни соревнований и поддерживала всех гимнасток из своей команды. У каждой есть свой личный тренер, но олимпийская чемпионка все равно готовила их к выходу.

Яна Батыршина также приехала в Казань и отметила работу:

«Я только счастлива, что Алина занимается своим любимым делом, это ее предназначение. Алина, конечно, в своей тарелке. Ее советы уникальные, потому что она олимпийская чемпионка. Все девочки слушают ее очень внимательно. Поздравляю Алину с блестящим результатом ее учениц».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-219566183&hd=2&id=456240851&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игры БРИКС стали важными для Марии Борисовой. У нее бывают проблемы со стабильностью, но после работы в «Небесной грации» гимнастка сильно изменилась:

«Турнир был очень важным, мы к нему очень ответственно и серьезно готовились. Впечатления от соревнований сейчас только положительные, хотя во время выступлений я переживала.



Алина Маратовна сейчас поддерживает меня, дает советы, тренирует. Это очень помогает. Мне такой метод без давления намного больше подходит, мне так проще воспринимать. Но при этом Алина Маратовна как тренер требовательная, но чуть-чуть по-другому. Это мне очень нравится».

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На опробовании Каролина Тарасова выступила не очень хорошо. Гимнастка допустила грубую ошибку, но Алина все равно похвалила спортсменку: «Знаешь, за что похвалю? Ты не расслабилась там. Ты молодец! Ты победила себя, ты знаешь? Ты вспомни, как ты рыдала. У тебя все валилось, а ты собралась. Молодец, все хорошо. Ты себя преодолела».

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Кабаева полностью включается в процесс, ее методы не похожи на то, что обычно бывает в гимнастике. Даже когда происходят какие-то внештатные ситуации, Алина сразу старается их решить.

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Такой подход радует зрителей. Медиа «Небесной грации» показывают много тренировочного процесса, и почти везде присутствует Кабаева. Сейчас видится все больше сходств с базой в Новогорске, но совершенно с другим отношением к самим спортсменкам и болельщикам.