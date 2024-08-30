Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкая федерация высказалась о выступлении своей гимнастки в Крыму

Немецкая федерация художественной гимнастики высказалась о выступлении своей гимнастки Дарьи Варфоломеевой в Крыму в 2021 году, отметив, что нет смысла винить в этом спортсменку.

Источник: Reuters

Слова пресс-службы немецкой федерации художественной гимнастики передает Tribuna.ua.

«Дарье было всего 14 лет. Нельзя винить ее лично из-за ее возраста. Участие немецкого атлета в этом соревновании должно рассматриваться критически», — сказали в пресс-службе немецкой федерации художественной гимнастики.

Варфоломеева родилась в 2006 году в Барнауле. В 2018 году она переехала с родителями в Германию.

На Олимпийских играх — 2024 в Париже Варфоломеева завоевала золотую медаль в личном многоборье.

В 2023 году на чемпионате мира в Валенсии Варфоломеева завоевала пять золотых медалей, выиграв все индивидуальные упражнения, а также стала второй в командных соревнованиях.

Варфоломеева, выступающая за сборную Германии, в августе 2024 года была признана спортсменкой года по версии немецкой газеты Bild.