Российская гимнастка-чемпионка решила выступать за Армению

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — заявила Текель. Тренер добавила, что смена гражданства никак не отразится на деятельности Семеновой по популяризации спорта в России.