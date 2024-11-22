Винер не исключила выступления российских гимнасток на турнирах в нейтральном статусе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер не исключает участия своих спортсменок в международном сезоне — 2025. Об этом Винер рассказала ТАСС.
«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики, — рассказала Винер. — В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям».
Этапы Кубка мира сезона-2025 по художественной гимнастике пройдут в Софии (4−6 апреля), Баку (18−20 апреля), Ташкенте (25−27 апреля) и Милане (18−20 июля).
Российские гимнастки были лишены возможности выступить на Олимпиаду-2024 из-за особенностей отбора на эти соревнования. После принятого в ноябре Международной федерацией гимнастики (FIG) решения о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе спортсменки из этих стран для попадания на Олимпиаду должны были успешно выступить на весеннем чемпионате Европы по художественной гимнастике. Однако заявиться на этот старт они не могли из-за запрета континентальной федерации на участие в своих турнирах.