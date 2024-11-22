Винер не исключила выступления российских гимнасток на турнирах в нейтральном статусе

Российские гимнастки были лишены возможности выступить на Олимпиаду-2024 из-за особенностей отбора на эти соревнования. После принятого в ноябре Международной федерацией гимнастики (FIG) решения о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе спортсменки из этих стран для попадания на Олимпиаду должны были успешно выступить на весеннем чемпионате Европы по художественной гимнастике. Однако заявиться на этот старт они не могли из-за запрета континентальной федерации на участие в своих турнирах.