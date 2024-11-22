Винер: российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате мира 2025 года в Бразилии

«К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе, — рассказала Винер. — Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации».