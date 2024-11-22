Горносько выиграла три золота в отдельных упражнениях на турнире «Небесная грация»

Участие в соревнованиях приняли более сотни спортсменок из 25 стран. В заключительный день турнира сениорки определяли призеров в финалах отдельных видов. Лидер нашей команды Алина Горносько одержала победы в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро по итогам программ со скакалкой и лентой. Накануне белоруска заняла второе место в многоборье.



Таким образом, общий результат нашей команды на турнире «Небесная грация» в Катаре составил 11 медалей — три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. По разу на вторую и третью ступень пьедестала белоруски поднимались в групповых упражнениях, по бронзе в личных видах взяли юниорки Николь Леута, Ника Костина и Маргарита Журович.