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Горносько выиграла три золота в отдельных упражнениях на турнире «Небесная грация»

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Горносько стала трехкратной победительницей турнира по художественной гимнастике «Небесная грация», который завершился в Катаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Участие в соревнованиях приняли более сотни спортсменок из 25 стран. В заключительный день турнира сениорки определяли призеров в финалах отдельных видов. Лидер нашей команды Алина Горносько одержала победы в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро по итогам программ со скакалкой и лентой. Накануне белоруска заняла второе место в многоборье.

Таким образом, общий результат нашей команды на турнире «Небесная грация» в Катаре составил 11 медалей — три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. По разу на вторую и третью ступень пьедестала белоруски поднимались в групповых упражнениях, по бронзе в личных видах взяли юниорки Николь Леута, Ника Костина и Маргарита Журович.