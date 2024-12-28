Олимпийский чемпион Нагорный не вошел в список кандидатов в сборную России на 2025 год

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В сезоне-2024 Нагорный принял участие в двух соревнованиях. В марте на чемпионате России в Сириусе он выиграл золотые награды в командном первенстве, опорном прыжке и на брусьях, а также серебро в вольных упражнениях. На июньских Играх БРИКС в Казани Нагорный первенствовал в опорном прыжке и был вторым в вольных упражнениях.
На Играх в Токио Нагорный выиграл золото командного первенства вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским. Аблязин, Далалоян и Белявский с 1 января 2025 года будут числиться в резервном составе сборной России.
20 декабря Нагорный рассказал ТАСС, что не стал подавать заявку на получение нейтрального статуса. Гимнаст отметил, что сейчас у него нет возможности полноценно тренироваться в силу большой загруженности на посту вице-президента Федерации гимнастики России, однако он пока не собирается заявлять о завершении карьеры спортсмена.
Нагорному 27 лет, на Олимпийских играх в Токио он также выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. 1 октября он занял пост вице-президента Федерации гимнастики России.