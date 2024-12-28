Олимпийский чемпион Нагорный не вошел в список кандидатов в сборную России на 2025 год

В сезоне-2024 Нагорный принял участие в двух соревнованиях. В марте на чемпионате России в Сириусе он выиграл золотые награды в командном первенстве, опорном прыжке и на брусьях, а также серебро в вольных упражнениях. На июньских Играх БРИКС в Казани Нагорный первенствовал в опорном прыжке и был вторым в вольных упражнениях.