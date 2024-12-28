Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион Нагорный не вошел в список кандидатов в сборную России на 2025 год

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2021 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный не включен в список кандидатов в сборную России на 2025 год.

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В сезоне-2024 Нагорный принял участие в двух соревнованиях. В марте на чемпионате России в Сириусе он выиграл золотые награды в командном первенстве, опорном прыжке и на брусьях, а также серебро в вольных упражнениях. На июньских Играх БРИКС в Казани Нагорный первенствовал в опорном прыжке и был вторым в вольных упражнениях.

На Играх в Токио Нагорный выиграл золото командного первенства вместе с Денисом Аблязиным, Артуром Далалояном и Давидом Белявским. Аблязин, Далалоян и Белявский с 1 января 2025 года будут числиться в резервном составе сборной России.

20 декабря Нагорный рассказал ТАСС, что не стал подавать заявку на получение нейтрального статуса. Гимнаст отметил, что сейчас у него нет возможности полноценно тренироваться в силу большой загруженности на посту вице-президента Федерации гимнастики России, однако он пока не собирается заявлять о завершении карьеры спортсмена.

Нагорному 27 лет, на Олимпийских играх в Токио он также выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. 1 октября он занял пост вице-президента Федерации гимнастики России.