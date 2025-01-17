Чемпионка России гимнастка Ворона после завершения карьеры стала артисткой цирка

«Она рассказала мне сразу о своем решении перейти работать в цирк, но это взрослый человек, я не вправе был вмешиваться во все это. Мы с ней продолжаем очень хорошо общаться, Яна мне фотографии присылает со своих выступлений. Ей очень нравится выступать в цирке и говорит, что “это — мое”. Сейчас Яна продолжает учиться на тренера, о том, будет ли она потом получать цирковое образование, я не в курсе пока», — добавил тренер.