Чемпионка России гимнастка Ворона после завершения карьеры стала артисткой цирка

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чемпионка России по спортивной гимнастике Яна Ворона, завершившая карьеру из-за травмы колена, в настоящее время выступает акробаткой в цирковых номерах с лошадьми. Об этом ТАСС сообщил личный тренер Вороны Геннадий Елфимов.
«Сейчас Яна выступает в цирке в номерах с лошадьми, — рассказал Елфимов. — Она показывает гимнастические элементы, шпагат, стоя на спинах скачущих животных. Я за свою жизнь воспитал немало спортсменок, но Яна первая, кто после завершения карьеры решил пойти работать в цирк. К сожалению, травмы не позволили ей полностью себя реализовать в спорте, и она приняла такое решение».
«Она рассказала мне сразу о своем решении перейти работать в цирк, но это взрослый человек, я не вправе был вмешиваться во все это. Мы с ней продолжаем очень хорошо общаться, Яна мне фотографии присылает со своих выступлений. Ей очень нравится выступать в цирке и говорит, что “это — мое”. Сейчас Яна продолжает учиться на тренера, о том, будет ли она потом получать цирковое образование, я не в курсе пока», — добавил тренер.
По информации ТАСС, Ворона является артисткой продюсерского центра Гии Эрадзе и выступает в цирковом шоу «Песчаная сказка» в Перми.
Вороне 20 лет, на чемпионате России 2023 года в Казани гимнастка выиграла золото в упражнениях на бревне, серебро в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на брусьях. До июля 2024 года эта спортсменка входила в основной состав сборной России.