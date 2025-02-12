Ирина Винер уходит в отставку

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками», — говорится в ее заявлении, которое есть в распоряжении агентства.
По ее мнению, это позволит сохранить традиции российской гимнастики и обеспечить преемственность поколений.
Винер поблагодарила всех спортсменок, коллег и болельщиков, с которыми прошла этот путь, отметив, что «художественная гимнастика остается в надежных руках».
Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Ирины Винер, сообщил РИА Новости министр спорта Михаил Дегтярев.
«Ирина Александровна Винер — уникальный тренер, буквально создавший школу художественной гимнастики, которой восхищается весь мир. Под ее руководством российская команда завоевала бесчисленное количество титулов, а дисциплина стала по-настоящему популярной», — отметил собеседник агентства.
Министр добавил, что выражает благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.