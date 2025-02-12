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Журова уверена, что Винер продолжит приносить пользу российскому спорту

Ранее Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ирина Винер с ее многолетним опытом продолжит приносить пользу российскому спорту. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Это хороший повод выразить благодарность Ирине Александровне за многолетний труд, — сказала Журова. — Она все равно останется рядом, будет приходить в зал, ее опыт будет востребован. Будут и спортсмены к ней обращаться. Безусловно, такой специалист продолжит приносить пользу и помогать развитию российского спорта».

Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.