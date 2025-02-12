Журова уверена, что Винер продолжит приносить пользу российскому спорту

«Это хороший повод выразить благодарность Ирине Александровне за многолетний труд, — сказала Журова. — Она все равно останется рядом, будет приходить в зал, ее опыт будет востребован. Будут и спортсмены к ней обращаться. Безусловно, такой специалист продолжит приносить пользу и помогать развитию российского спорта».