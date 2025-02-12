«Жалость — удел слабых». Ирина Винер о себе, гимнастике и спорте

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике, сообщив, что намерена передать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. ТАСС собрал яркие цитаты Винер за спортивную карьеру.
«Все наши успехи призрачны. Вот поднялись на пьедестал, получили медаль, спустились и снова за работу: искать новые формы, варианты. Потому что почивать на лаврах нельзя. В спорте это смерти подобно».
«На мой юбилей Юдашкин захотел мне сшить платье. Я ему сказала: “Уважаемый кутюрье! Времени на примерки у меня нет!” Тогда он принес золотое платье. И я сразу сказала: “На нем все золото моих детей!”».
«Знаете, я ни о чем не жалею в жизни. Если бы сегодня предложили снова стать молодой, вернуться на десятилетия назад, отказалась бы без раздумий. Ни секунды не колебалась бы. Да, были не очень простые моменты, даже сложные, но возвращаться и переписывать прошлое не хочу. Если бы начинала жизнь с нуля, в точности повторила бы путь».
«Жалость — удел слабых. Плакать можно только на высшей ступени пьедестала почета, вспоминая нелегкий путь, который пришлось преодолеть на пути к победе. В остальных случаях это признак малодушия».
«У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой».
«Ни грамма жеманства. Совершенно! Я никто, и звать меня никак! Моя задача — передать полученные знания, донести их, не расплескав, до своих детей, учеников. Кто-то свыше выбрал меня проводником в художественной гимнастике».
«Вот три кита, на которых все стоит. Нужно любить, дарить то, что ты имеешь, а потом преодолевать какие-то препятствия, если они есть».