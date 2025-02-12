«Жалость — удел слабых». Ирина Винер о себе, гимнастике и спорте

«Знаете, я ни о чем не жалею в жизни. Если бы сегодня предложили снова стать молодой, вернуться на десятилетия назад, отказалась бы без раздумий. Ни секунды не колебалась бы. Да, были не очень простые моменты, даже сложные, но возвращаться и переписывать прошлое не хочу. Если бы начинала жизнь с нуля, в точности повторила бы путь».