Татьяна Тарасова назвала Ирину Винер гениальным тренером

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ирина Винер является гениальным тренером и продолжит оставаться олицетворением художественной гимнастики. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
«Ирина Александровна — тренерский гений. Она такая одна, никто ее не заменит, — сказала Тарасова. — Когда мы говорим “художественная гимнастика”, то подразумеваем Винер, когда говорим “Винер”, мы понимаем, что речь идет о художественной гимнастике. Бесспорно, своим умом и талантом, отношением к делу она сделала себе огромное имя, и имя это — Победа».
Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.