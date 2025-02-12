Татьяна Тарасова назвала Ирину Винер гениальным тренером

«Ирина Александровна — тренерский гений. Она такая одна, никто ее не заменит, — сказала Тарасова. — Когда мы говорим “художественная гимнастика”, то подразумеваем Винер, когда говорим “Винер”, мы понимаем, что речь идет о художественной гимнастике. Бесспорно, своим умом и талантом, отношением к делу она сделала себе огромное имя, и имя это — Победа».