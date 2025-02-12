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Главный тренер белорусских гимнасток прокомментировала решение Винер об отставке

Ранее Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вклад подавшей в отставку с поста главного тренера сборной России Ирины Винер в развитие мировой художественной гимнастики огромен, это не подлежит никаким сомнениям. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Ирина Александровна — мудрая женщина, если она приняла такое решение, то понимает, зачем это сделала, — отметила Лепарская. — Ее вклад в развитие мировой художественной гимнастики огромен, тут даже обсуждать нечего. Разве есть кто-то на планете Земля, кто считает по-другому?».

Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.