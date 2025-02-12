Главный тренер белорусских гимнасток прокомментировала решение Винер об отставке

«Ирина Александровна — мудрая женщина, если она приняла такое решение, то понимает, зачем это сделала, — отметила Лепарская. — Ее вклад в развитие мировой художественной гимнастики огромен, тут даже обсуждать нечего. Разве есть кто-то на планете Земля, кто считает по-другому?».