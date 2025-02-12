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Матыцин: Винер готова воспитывать тренеров и передавать им свой опыт

12 февраля Ирина Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ирина Винер готова продолжать воспитывать тренеров по художественной гимнастике и передавать им свой богатый опыт. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

«Надеюсь, что ее труд, знания будут, естественно, востребованы, потому что, насколько я знаю, она готова продолжать воспитывать уже не только чемпионов, но и тренеров, передавать этот опыт богатый», — сказал Матыцин.

Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.