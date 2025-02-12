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Крамаренко: Винер сделала гимнастику самым артистичным видом спорта благодаря любви к ней

Ранее Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.

Источник: Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. Ирина Винер смогла сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта благодаря своей любви к нему. Такое мнение на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) высказала чемпионка Европы 2021 года в командном первенстве, трехкратная победительница юниорского чемпионата мира — 2019 Лала Крамаренко.

12 февраля Винер объявила об уходе с поста главного тренера сборной России.

«Дорогая и любимая Ирина Александровна, хочу выразить вам огромную благодарность за годы упорных тренировок, терпение и профессионализм. Ваши советы и наставления помогли мне достичь высоких результатов, благодаря вашей любви вы смогли сделать художественную гимнастику самым артистичным видом спорта», — написала Крамаренко.

«Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений. Особенно хочу поблагодарить за вашу поддержку в трудные моменты, когда ваша вера в нас была сильнее любых сомнений», — добавила она.

Винер 76 лет, она возглавляла национальную сборную с 2001 года. С 2008 года Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, но в сентябре 2024 года сложила полномочия при объединении гимнастических федераций.

* Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.