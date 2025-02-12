Крамаренко: Винер сделала гимнастику самым артистичным видом спорта благодаря любви к ней

«Ваши уроки дисциплины и настойчивости помогли мне не только в спорте, но и в повседневной жизни, став основой для всех моих достижений. Особенно хочу поблагодарить за вашу поддержку в трудные моменты, когда ваша вера в нас была сильнее любых сомнений», — добавила она.