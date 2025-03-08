Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Ватанабэ посетит Москву

Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы главы МОК пройдут 20 марта в Афинах, преемник Томаса Баха вступит в должность в конце июня. Помимо Ватанабэ, на пост претендуют президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.