Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Ватанабэ посетит Москву

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации гимнастики (FIG), кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ посетит Москву в рамках визита делегации FIG. Об этом сообщает пресс-служба FIG.
Сообщается, что в рамках визита 10 марта пройдет пресс-конференция на базе сборной России по художественной гимнастике в подмосковном Новогорске.
Ватанабэ является одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы главы МОК пройдут 20 марта в Афинах, преемник Томаса Баха вступит в должность в конце июня. Помимо Ватанабэ, на пост претендуют президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.