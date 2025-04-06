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Литвинович одержал победу на этапе Кубка мира в Италии

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Иван Литвинович завоевал золото на втором этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2025 года, который прошел в итальянском Риччоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Участие в мужских индивидуальных прыжках приняли 64 спортсмена. Накануне Литвинович прошел квалификацию со вторым результатом, а сегодня утром занял первое место в полуфинале. В вечернем финале Ивану также не было равных — двукратный олимпийский чемпион набрал 66,390 балла и почти на балл опередил ставшего вторым китайца Яня Лангью. Бронзовым призером стал россиянин Кирилл Козлов. Еще один белорус Алексей Дударев расположился восьмым. На предыдущем этапе Кубка мира в Баку Литвинович также одержал победу.

За медали турнира в Италии боролись и наши Виолетта Бордиловская с Екатериной Ершовой. Обе белоруски уверенно квалифицировались в финальную восьмерку, но сорвали попытки в решающем раунде. В итоге Виолетта заняла седьмое место, Екатерина стала восьмой. Тройку призеров составили китаянка Ху Ичэн, россиянка София Аляева и канадка Софьян Мето. На бакинском этапе Кубка мира в феврале Бордиловская стала обладательницей золота.