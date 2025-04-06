Литвинович одержал победу на этапе Кубка мира в Италии

Участие в мужских индивидуальных прыжках приняли 64 спортсмена. Накануне Литвинович прошел квалификацию со вторым результатом, а сегодня утром занял первое место в полуфинале. В вечернем финале Ивану также не было равных — двукратный олимпийский чемпион набрал 66,390 балла и почти на балл опередил ставшего вторым китайца Яня Лангью. Бронзовым призером стал россиянин Кирилл Козлов. Еще один белорус Алексей Дударев расположился восьмым. На предыдущем этапе Кубка мира в Баку Литвинович также одержал победу.