Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам

Ранее ТАСС сообщал, что российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, не примут участия в предстоящих турнирах Международной федерации гимнастики, несмотря на получение нейтрального статуса. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы в предоставлении этого статуса ряду атлетов.