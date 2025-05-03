Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Обладателями нейтральных статусов Международной федерации гимнастики (FIG) к настоящему времени являются 43 российских спортсмена. Об этом свидетельствуют документы FIG, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
По состоянию на 3 мая 17 из 43 отечественных спортсменов представляют художественную гимнастику. Это Александра Хабибуллина, Владислава Николаенко, Варвара Топорова, Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина, Арина Ткачук, Ульяна Янус, Виктория Чумакова, Анастасия Иванова, Милена Букина, Полина Семенова, Ксения Савинова, Каролина Пахтусова, Мария и Александра Борисовы, а также Анна Вакуленко.
14 обладателей нейтральных статусов занимаются спортивной гимнастикой. Это Мария Агафонова, Алена Глотова, Злата Осокина, Илья Заика, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Ксения Зеляева, Ранель Сафиуллин и Лейла Васильева.
Из российских прыгунов на батуте нейтральные статусы получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева, Арина Каляндра, Сергей Финиченко, Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Галина Бегим, Максим Диденко и Александра Лямина.
Обладателями нейтральных статусов также являются 30 белорусских спортсменов.
Ранее ТАСС сообщал, что российские спортсмены, выступающие в спортивной и художественной гимнастике, не примут участия в предстоящих турнирах Международной федерации гимнастики, несмотря на получение нейтрального статуса. Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы в предоставлении этого статуса ряду атлетов.