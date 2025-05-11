14-летняя российская гимнастка приняла решение выступать за Израиль

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Воспитанница калининградской школы художественной гимнастики Мария Мячина переехала в Израиль. Об этом ТАСС сообщили в Центре художественной гимнастики «Премьера».
«Мария Мячина раньше занималась в нашем центре, но года четыре назад перешла в другую школу. Затем спортсменка перебралась в Израиль», — рассказала собеседница ТАСС.
На турнире «Янтарные звездочки», проходившем в мае 2018 года в Калининграде, Мячина завоевала бронзовую награду в состязаниях гимнасток своего возраста.
Мячина, родившаяся в 2011 году, является обладательницей лицензии Международной федерации гимнастики, которая дает право представлять Израиль на международных стартах до 26 февраля 2027 года.