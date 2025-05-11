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Горносько и Салос взяли золото и серебро в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гимнастки Алина Горносько и Анастасия Салос стали призерами первого этапа мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в португальском Портимау, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Программу заключительного дня соревнований открыл финал в упражнении с обручем. Обе белорусские грации набрали за свои программы по 29,250 балла, но по дополнительному показателю Горносько обошла Салос и завоевала золото, у Анастасии — серебро. Тройку призеров замкнула американка Меган Чу (28,100).

Следом в Портимау состоялся финал в упражнении с мячом, в котором Горносько также не было равных — лидер нашей команды заработала 27,950 балла, опередив Рин Киз из США и немку Викторию Штайнфельд. Накануне Алина одержала победу в многоборье, а Анастасия Салос заняла пятое место среди 48 участниц.