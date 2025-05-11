Горносько и Салос взяли золото и серебро в упражнении с обручем на этапе Кубка вызова

Программу заключительного дня соревнований открыл финал в упражнении с обручем. Обе белорусские грации набрали за свои программы по 29,250 балла, но по дополнительному показателю Горносько обошла Салос и завоевала золото, у Анастасии — серебро. Тройку призеров замкнула американка Меган Чу (28,100).
Следом в Портимау состоялся финал в упражнении с мячом, в котором Горносько также не было равных — лидер нашей команды заработала 27,950 балла, опередив Рин Киз из США и немку Викторию Штайнфельд. Накануне Алина одержала победу в многоборье, а Анастасия Салос заняла пятое место среди 48 участниц.