Литвинович одержал победу на Кубке сильнейших спортсменов в Сочи

Лучший результат в мужских индивидуальных прыжках показал двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, который набрал 66,730 балла. Второе место занял наш Андрей Буйлов (63,000), тройку призеров замкнул еще один белорус Станислав Яскевич (62,370). В женских личных соревнованиях первое место заняла россиянка Анжела Бладцева, наша Екатерина Ершова стала обладательницей бронзовой награды.