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Литвинович одержал победу на Кубке сильнейших спортсменов в Сочи

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены заняли весь пьедестал на Кубке сильнейших спортсменов по прыжкам на батуте в Сочи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Источник: Reuters

Лучший результат в мужских индивидуальных прыжках показал двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович, который набрал 66,730 балла. Второе место занял наш Андрей Буйлов (63,000), тройку призеров замкнул еще один белорус Станислав Яскевич (62,370). В женских личных соревнованиях первое место заняла россиянка Анжела Бладцева, наша Екатерина Ершова стала обладательницей бронзовой награды.

Участие в Кубке сильнейших спортсменов в Сочи приняли лучшие батутисты из России, Беларуси, Азербайджана и Турции.