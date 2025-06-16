Вице-президент украинской федерации назвала позором поведение гимнастов Грика и Верняева

«Буквально через два дня после возвращения в Киев нам пришло официальное сообщение Европейской федерации гимнастики о том, что гостиница отправила на организаторов жалобу с фотографиями погрома в номере. Когда мы, федерация, это увидели, мы были в шоке, я не знаю, что нужно было делать, чтобы номер так выглядел. То, что устроили эти двое, — позор всему украинскому спорту. Люди, представляющие на международной арене нашу страну, не могут так поступать», — сказала Захарова.