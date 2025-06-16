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Вице-президент украинской федерации назвала позором поведение гимнастов Грика и Верняева

Ранее украинский портал Telegraf сообщил, что спортсмены разгромили номер отеля, в котором они проживали в Лейпциге, где проходил чемпионат Европы.

Источник: AP 2024

ТАСС, 15 июня. Поведение украинских гимнастов Олега Верняева и Владислава Грика, разгромивших номер отеля в Лейпциге, является позором всему украинскому спорту. Такое мнение порталу Tribuna высказала вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.

Ранее украинский портал Telegraf сообщил, что Верняев и Грик разгромили номер отеля, в котором они проживали в Лейпциге. По информации источника, спортсмены сломали две прикроватные лампы, лампу на столе и крышку унитаза в отеле Dorint. Организационный комитет соревнований уведомил Украинскую федерацию гимнастики о затратах на восстановление номера: за уборку украинская сторона должна будет выплатить €150, €80 — за прикроватные лампы, €70 — за лампу на столе и столько же — за крышку унитаза.

«Буквально через два дня после возвращения в Киев нам пришло официальное сообщение Европейской федерации гимнастики о том, что гостиница отправила на организаторов жалобу с фотографиями погрома в номере. Когда мы, федерация, это увидели, мы были в шоке, я не знаю, что нужно было делать, чтобы номер так выглядел. То, что устроили эти двое, — позор всему украинскому спорту. Люди, представляющие на международной арене нашу страну, не могут так поступать», — сказала Захарова.

На чемпионате Европы, который проходил с 26 по 31 мая, украинцы завоевали одну медаль — бронзу команде принес Назар Чепурный.