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Гимнастки Израиля пропустят юниорский чемпионат мира из-за невозможности покинуть страну

Воздушное пространство над Израилем закрыто с 13 июня до дальнейшего уведомления.

Источник: CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Израиля не выступит на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике из-за невозможности вылететь из страны. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Израиля.

Воздушное пространство над Израилем закрыто с 13 июня до дальнейшего уведомления.

«С большим прискорбием и чувством сожаления сообщаем, что израильская команда не поедет на юниорский чемпионат мира, — говорится в сообщении. — Пришлось отменить вылет делегации из-за закрытия неба. Алиса Розенберг, София Гандлин и Ребекка Миллер — три гимнастки, которые должны были с честью представлять Израиль. Они останутся дома, несмотря на долгую подготовку и огромное ожидание этого момента».

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 18 по 23 июня в Болгарии.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.