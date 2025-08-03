«Жена сказала: “Я побывала в аду”: Ягудин отказался отдавать дочь во дворец гимнастки Винер

«Она перезванивает и говорит: “Леш, пожалуйста, оставь Мишель там, где она занимается”. Она потом объяснила: “Ты знаешь, я побывала как будто в аду. Когда родители наступают друг на друга, абсолютно хамское поведение, мысли только о своей, естественно, “будущей чемпионке всея Руси и всей планеты Земля””. И вот такое напряжение», — поделился он.