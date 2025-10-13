Олимпийский чемпион гимнаст Белявский отказался выступать без флага России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский не считает для себя возможным выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Об этом гимнаст рассказал ТАСС.
С 19 по 25 октября в Джакарте состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике, на котором россияне и белорусы вынуждены будут выступать в нейтральном статусе.
«Я принял такое решение, что пока у нас нет флага, не выступать на международной арене», — рассказал Белявский.
«Но чемпионат мира в Индонезии, конечно, буду смотреть. Потому что там наши спортсмены будут выступать. Конечно, я буду болеть, переживать за них, смотреть, как они смотрятся на международной арене. Ведь это очень важно и для них самих, и для нашей команды в целом», — добавил собеседник ТАСС.
На чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходил с 30 сентября по 4 октября в Сириусе, Белявский занял второе место в упражнении на коне и седьмое — в упражнениях на брусьях.
33-летний Белявский — обладатель золотой медали Игр в Токио в командном первенстве, в его активе также серебряная и бронзовая медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, одна золотая, две серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира, семь медалей высшего достоинства европейских первенств.