Олимпийский чемпион гимнаст Белявский отказался выступать без флага России

«Но чемпионат мира в Индонезии, конечно, буду смотреть. Потому что там наши спортсмены будут выступать. Конечно, я буду болеть, переживать за них, смотреть, как они смотрятся на международной арене. Ведь это очень важно и для них самих, и для нашей команды в целом», — добавил собеседник ТАСС.