Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Российские гимнасты пробились в финал в четырех видах программы у мужчин на чемпионате мира 2025 года в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Даниел Маринов показал четвертый результат в квалификации в многоборье, он также поборется за медали в опорном прыжке, в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях. Кроме того, в финале опорного прыжка выступит россиянин Мухаммаджон Якубов, а на параллельных брусьях — еще один представитель страны Владислав Поляшов.

Финал многоборья запланирован на среду, 22 октября. Финалы в отдельных видах состоятся 24—25 октября.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала опасения по поводу судейства на чемпионате мира. «Если будет много судей из Европы, вы сами понимаете, каких оценок ждать», — заявила она.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и принимают участие в соревновании.