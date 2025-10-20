Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Даниел Маринов показал четвертый результат в квалификации в многоборье, он также поборется за медали в опорном прыжке, в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях. Кроме того, в финале опорного прыжка выступит россиянин Мухаммаджон Якубов, а на параллельных брусьях — еще один представитель страны Владислав Поляшов.