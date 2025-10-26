Гимнастке Мельниковой предложили выступить в клубном чемпионате Германии

ДЖАКАРТА, 26 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира 2025 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила предложение выступить в клубном чемпионате Германии. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.
«Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре», — сказала Мельникова, добавив, что соревнования будут проходить 15 и 29 ноября.
«Я очень открытая, — ответила чемпионка мира на вопрос, готова ли она выступать также в клубном чемпионате Италии, который стартует в начале 2026 года. — Я бы хотела выступать больше, выступать чаще. Любые международные соревнования для меня были бы опытом. Я не говорю про то, что нужно ехать и делать полные свои программы. Все равно соревнования — это и опыт, в том числе выступлений, и эмоции».
В феврале за один из итальянских клубов в качестве легионера выступала другая россиянка, олимпийская чемпионка Игр в Токио Виктория Листунова.