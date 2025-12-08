50-летняя гимнастка Чусовитина: «Намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027—2028 годах отбираться на Олимпийские игры»

«Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027—2028 годах отбираться на Олимпийские игры», — сказала Чусовитина.