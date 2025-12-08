Ричмонд
50-летняя гимнастка Чусовитина: «Намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027—2028 годах отбираться на Олимпийские игры»

50-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина собирается тренироваться, чтобы подготовиться к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Источник: Спортс"

В июне этого года гимнастка завоевала серебро на этапе Кубка вызова в опорном прыжке.

«Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027—2028 годах отбираться на Олимпийские игры», — сказала Чусовитина.

Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в составе Объединенной команды, принимала участие в восьми Олимпиадах (с 1992-го по 2020 год). Но Игры-2024 в Париже гимнастка не смогла отобраться из-за травмы.

Интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она готовится к девятой Олимпиаде!