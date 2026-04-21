Украинцы в ужасе, а у нее праздник: новая звезда из России засияла в мире

Ее тренеры Наталья Глемба и Екатерина Сергеева стараются подбирать для нее упражнения под стать темпераменту и предпочтениям. София не любит, когда скучно и медленно, так что со всеми предметами ей разрешают веселиться и зажигать. Может, ей пока недостает глубины и женственности, которая отличала Евгению Канаеву, Маргариту Мамун или Лалу Крамаренко. Зато есть искра, вызывающая улыбку зрителей и судей, и особенный индивидуальный почерк в хореографии. Страдательные программы на разрыв души можно будет показывать лет через пять. А пока что веселимся!