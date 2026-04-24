«Предложили выйти с голыми ногами — я сразу отказалась, это вопрос репутации». Интервью Ангелины Мельниковой

Третье место по сумме многоборья на Кубке России по спортивной гимнастике действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова восприняла совершенно спокойно — она сознательно подошла к турниру с очень заметно упрощенными программами. Еще прошлом году, после возвращения с чемпионата мира, Ангелина говорила, что особый фокус в 2026-м будет уделать здоровью, как и во все последующие сезоны, вплоть до 2028 года. Пока что данный подход оправдывается — Ангелина, даже с облегченными программами, в числе призеров на Кубке страны.
После завершения многоборья спортсменка рассказала «СЭ» о том, как проживает начало 2026-го — совмещая спорт и публичность, тренировки и модные показы, соревнования и съемки.
Главное — сберечь здоровье
— Геля, ты третья по сумме двух дней и вторая по сумме сегодняшнего дня. Знаешь, что после трех видов сегодня ты проигрывала Анне Калмыковой ей всего одну тысячную?
— Честно говоря, нет. Я не успела посмотреть ни свои оценки, ни выступления на бревне и вольных у Ани. При этом я здесь, по сути, с облегченной программой.
— Если бы ты знала, что перед вольными уступаешь всего тысячную, рискнула бы усложнить программу?
— Усложнять программу целиком — вряд ли, а вот в поворотах я бы, наверное, что-то добавила. Я сейчас даже повороты пошла по облегченному варианту, так что резерв есть. Если бы чувствовала кураж и легкость по ходу вольных, возможно, заменила бы двойной поворот на тройной. Но на этом Кубке у меня немного другие задачи. Самое главное сейчас — сберечь здоровье, сохранить соревновательную форму и подойти ко второй половине сезона свежей и без повреждений.
— Мы общались в финале гимнастической Премьер-лиги, и ты говорила ровно эти вещи: здоровье в приоритете, и тебе хотелось бы определенной свободы в тренировочном процессе, чтобы ты сама могла определять нагрузку. Удержать при этом базу, которая позволяет пройти два многоборья за три дня, — сложная задача. Как ты нашла этот баланс?
— Я считаю себя уже достаточно взрослым и зрелым спортсменом, чтобы грамотно расставлять приоритеты. Если я знаю, что впереди важные старты, то все остальное — медийные съемки, показы, фотосеты — уходит на второй план. А когда наступает момент, где можно чуть-чуть отвлечься и соревновательный период не такой плотный, я, конечно, позволяю себе переключиться.
Для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся
— Когда спортсмен находится в зале, на помосте, он точно знает, что делать. Когда ты выходишь за рамки спорта — в медиа, в модельный бизнес — это иногда вызывает смущение. Ты ведь ходила по своеобразному подиуму в ЦСКА, в свадебном платье и с подушкой в руках. Когда тебе предложили этот образ, я, увидев фотографии, подумал: «Она наверняка задумалась». Задумалась?
— Это был довольно экстравагантный образ. Изначально мне предложили три варианта. Один из них — в очках, но мы сразу поняли: для моего дебютного показа на большом мероприятии это не годится, меня бы просто никто не узнал. Второй образ был более-менее привычный. Но поскольку мой рост не модельный, а вся одежда рассчитана на девушек от метра семидесяти и выше… В общем, остановились на том самом образе с подушкой. Правда, сначала мне предложили выйти с голыми ногами — я сразу отказалась, это вопрос репутации. Мне надели колготки, сверху — дизайнерские шорты-трусы, очень оригинальные, и для пущей уверенности дали подушку: дескать, иди, прикрывайся.
— Айка Сугихара недавно выиграла вольные на чемпионате Японии в очень своеобразном купальнике с шортиками. Как ты к такому стилю относишься?
— Я, кстати, не раз видела у нее подобное. Сама бы такое, наверное, не надела. У меня ноги не очень длинные, поэтому я обычно стараюсь, наоборот, зрительно вытянуть линию: поднимаю купальник повыше, использую автозагар — чтобы и на фото, и на видео все смотрелось эстетичнее. Но у японок совершенно свой стиль. Во всем: и в вольных упражнениях — подбор музыки, хореография, — и на бревне, и в купальниках. Плюс Айка сама по себе интересная спортсменка, мне кажется, она часто экспериментирует с образами.
Хочется чисто и самостоятельно выполнять бланш
— В конце прошлого сезона ты говорила: «Выходят очень сильные юниорки, международная арена будет сложной». Эти юниорки уже показали себя — и в Италии на Клубной лиге, и на своих чемпионатах, и на Кубках мира. Ты наверняка что-то посмотрела. Как сейчас оцениваешь ситуацию в международной элите?
— Я бы обязательно добавила сюда наших девочек — Аню Калмыкову и Люсю Рощину. Сегодня вся наша шестерка, на мой взгляд, выглядела предельно достойно. Уже здесь есть как минимум три-четыре очень сильные гимнастки. Если говорить о международной арене, знаю, что неплохо выступает Елена Колос. В Италии я пересекалась с Джулией Перотти — у нее очень качественное бревно и красиво поставленные вольные. Правда, сейчас у нее, кажется, небольшие проблемы со здоровьем, но я надеюсь, к чемпионату Европы она будет в порядке. Мне кажется, как раз первая половина года — это период, когда все накатывают программы, как наши девочки на этапах Кубка мира. Думаю, к Олимпийским играм все очень серьезно прибавят. Да и «старенькие» еще вернутся.
— Наверняка хочется перед чемпионатом Европы еще раз попробовать себя на международной арене?
— Я сейчас как раз поеду на заключительный этап клубной «Серии А» в Италию, четырнадцатого-пятнадцатого мая. Дальше пока ничего не планировалось — может быть, какой-нибудь «челлендж». Точно знаю, что у нас будут чемпионат России и чемпионат Европы. Пока это все.
— Здесь ты выступала с облегченной базой. Где она была облегчена сильнее всего и, соответственно, где собираешься прибавлять в первую очередь?
— Сильнее всего — на брусьях. Я сделала базу 6.0 вместо 6.3. И на вольных — 5.4 вместо 6.0. Это те точки, где я осознанно могу прибавить и точно знаю, как это сделать.
— То есть это сознательный резерв, ты понимаешь, куда и сколько добавлять?
— Да, я как раз сейчас пробую в вольных два дня подряд делать заключительную диагональ: бланш с переходом в двойное сальто. Раньше у меня там стояло сальто вперед с переходом в двойное, а теперь — бланш. Это добавляет одну десятую к базе. И дело не только в надбавке: мне просто хочется чисто и самостоятельно выполнять бланш, потому что он смотрится симпатичнее, чем сальто. Так что надеюсь накатать эту связку.
— Финальный вопрос: сегодня ты в белом купальнике. А где тот самый зеленый с чемпионата мира?
— Он лежит дома. Я каждый раз, когда перебираю купальники в гардеробе, думаю: «Это мой самый счастливый». Мы его отложили.
— У нас есть шанс увидеть его еще раз?
— Я думаю, я попрошу сделать для меня еще несколько зеленых купальников. Это теперь мой счастливый цвет.
Сергей Лисин