«Предложили выйти с голыми ногами — я сразу отказалась, это вопрос репутации». Интервью Ангелины Мельниковой

— Я бы обязательно добавила сюда наших девочек — Аню Калмыкову и Люсю Рощину. Сегодня вся наша шестерка, на мой взгляд, выглядела предельно достойно. Уже здесь есть как минимум три-четыре очень сильные гимнастки. Если говорить о международной арене, знаю, что неплохо выступает Елена Колос. В Италии я пересекалась с Джулией Перотти — у нее очень качественное бревно и красиво поставленные вольные. Правда, сейчас у нее, кажется, небольшие проблемы со здоровьем, но я надеюсь, к чемпионату Европы она будет в порядке. Мне кажется, как раз первая половина года — это период, когда все накатывают программы, как наши девочки на этапах Кубка мира. Думаю, к Олимпийским играм все очень серьезно прибавят. Да и «старенькие» еще вернутся.