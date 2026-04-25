Стала известна победительница Кубка России по спортивной гимнастике

Виктория Листунова победила в упражнении на разновысоких брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике в Сириусе.

Источник: Reuters

Спортсменка набрала 14,700 балла. Второе место заняла Анна Калмыкова с 14,433 балла. Третьей стала Анна Смирнова (14,066). Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова показала седьмой результат — 12,633 балла.

В опорном прыжке лучшей стала Анна Калмыкова, которая набрала за выступление 13,916 балла. Серебро взяла Александра Ануфриева (13,833), Алеся Браницкая с 13,666 баллами замкнула тройку лидеров.

Кубок России по спортивной гимнастике будет проходить с 21 по 26 апреля.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше