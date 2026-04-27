«Подготовка Мельниковой была полностью согласована». Интервью главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев отработал на данной должности уже достаточно, чтобы можно было говорить не только о доставшемся ему наследии, но и о решениях, процессах и результатах, являющихся плодом его собственной работы.
Лучшим моментом для подведения итогов начала 2026 года, который будет завершаться чемпионатом мира в Роттердаме (отборочным на Олимпиаду), стал Кубок России, состоявшийся в конце апреля в Сириусе.
Главными героями Кубка стали все те же, кто выступал на этапах Кубка мира в начале сезона — Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Даниел Маринов, Илья Заика и Арсений Духно. У девушек, впрочем, появились исключения — занявшая третье место в многоборье Ангелина Мельникова официальные международные старты пропускала, у нее свой график подготовки. Выигравшая брусья Виктория Листунова пока не имеет нейтрального статуса. Ставшая второй в зачете брусьев и бревна по этапам Кубка мира Милана Каюмова пропустила КР из-за проблем со здоровьем, как и Лейла Васильева.
Заключительный вид на турнире в Сириусе — финал перекладины у мужчин, сложился, с одной стороны, трагично, с другой — смешно. Со снаряда не упали двое из восьми, Иван Антохин и Сергей Найдин. Последнего, впрочем, «загнуло» в самом начале комбинации, так что назвать его выступление успешным затруднительно. Подобный «звездопад» в исполнении российских парней припомнить было сложно, поэтому разговор с Андреевым начали именно с турника.
Увидели, что нам не хватает функциональной выносливости
— Что-то похожее на турнике всплывает в памяти?
— Нет. Но помню Олимпийские игры, если брать крупные международные соревнования, где на турнике тоже было много падений. Но именно такого — нет. С другой стороны, сильнейшие у нас на турник не попали. Надеялись посмотреть на Сергея Найдина, но и он «посыпался», думаю, потому что не ожидал подобного вызова, пауз в привычном ритме финала. Опыт растерян, он очень давно не выступал на международных соревнованиях, а там подобное случается часто.
— Команда приехала в Сириус в субботу, восемь дней назад, турнир получился длительным — официальные тренировки, опробования, командники, личные многоборья, финалы. Это растянуто по российским меркам, но в то же время стандартная схема проведения крупного международного старта. Сделали это намеренно?
— Да, по двум причинам. Во-первых, нужно было разбавить плотный график, давать спортсменам день отдыха между выступлениями, чтобы не было четыре дня подряд, как случалось в предыдущие годы либо у мужчин, либо у женщин. Программы усложняют, выходим на хороший уровень, какой-то отдых между финалами спортсменам нужно было дать. Во-вторых, да, подобный график приближен к международной практике.
— Команда справилась с вызовом?
— Со всеми днями, кроме заключительного. В воскресенье даже по исполнению видно, что все были уставшие. С другой стороны — к этому старту не проводилось длительной подготовки, поэтому спортсменов ожидаемо не хватило.
Увидели, что нам не хватает функциональной выносливости, чтобы работать в заключительные дни уверенно. Данный аспект очень важен, особенно в свете последних изменений — новый формат, смешанный командный турнир, будет на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в последний день. Готовиться нужно с учетом данного фактора.
— Смешанный командник будет еще до Олимпиады на ряде крупных стартов. Его формат уже окончательно утвержден? Потому что на чемпионате Европы 2025 года был другой набор видов.
— В целом все утверждено. Остался только один небольшой нюанс, который пока не получилось уточнить, когда мы были на этапе Кубка мира — непонятно, спортсмены сразу заявляют все три вида, их очередность или могут изначально заявить только первый, а затем по ходу турнира решать, что будут делать вторым, а что — третьим. Известно только, что заявку на первую ротацию нужно подать за 24 часа. А сроки подачи заявки на вторую и третью пока что обсуждаются.
— Данный формат, набор видов, подходит сборной России?
— Все выбранные снаряды у нас готовят достаточно хорошо. У парней это вольные, брусья и перекладина. На последней у нас практически у всех парней новые программы, так что ее пока держим в уме. Собираемся усилить перекладину по базе трудности, пока что работаем над этим. Но это в любом случае наш снаряд. У девчонок нужно будет делать бревно, это интересный и непредсказуемый вид, который нам нужно еще отработать. Что же до брусьев и вольных — то это наши виды.
Очень большие задачи на чемпионат мира
— Вы уже говорили, что по итогам этапов Кубка мира, куда команда ездила разными составами, стало понятно — у девушек проседает вторая оценка, исполнение, а у парней не хватает базы. Где мы эту базу растеряли?
— Мы не растеряли, скорее — не было задачи ее увеличивать, пока не выступали на международных стартах. За это время мировая мужская гимнастика очень сильно выросла. Но у нас не было смысла поднимать базу трудности, не имея возможности выступать на международной арене, ведь это повышение риска травм и на тренировках, и на соревнованиях. Нужно было постараться сохранить ребят здоровыми. Какие-то вещи парни делали с соскоком в мягкие ямы, с подстраховкой, но работать на стандарт необходимости просто не было. Сейчас как раз Найдин представил на турнике новую комбинацию, Маринов собрал старую, которую делал до операции. То есть мы начинаем выходить на мировой уровень.
— К чемпионату Европы успеете?
— Как минимум сначала мы постараемся усложниться под Европу, но за континентальный чемпионат волнуемся не так сильно. Очень большие задачи стоят на чемпионат мира, поэтому основной упор идет туда, на Роттердам.
— Там нужно попадать в лучшую тройку команд, это сразу олимпийская путевка.
— Да, сразу и без нервов. При таком исходе у нас будет полтора года на спокойную, полноценную подготовку к Олимпиаде.
— Чемпионат России в этом году пройдет перед Европой в Калуге. Он будет отбором на ЧЕ среди тех, кто имеет нейтральный статус. Затем, после Европы и до чемпионата мира, возникает большой временной блок. Что будет отборочным стартом на мир?
— Думаю, многое будет понятно уже по чемпионату Европы. Конечно, какие-то решения будут приниматься по итогам контрольных тренировок. Есть еще спартакиада, но мы не успеваем выйти на нее основной командой, которая поедет на Европу, потому что все равно нужно будет делать какую-то паузу после турнира в Загребе. Основа на спартакиаду не планируется.
— На Кубке России не выступали две спортсменки основы — Милана Каюмова и Лейла Васильева. Говорилось о пропуске по состоянию здоровья. Можно рассчитывать на то, что данные гимнастки восстановятся к Европе или нет?
— Однозначно стоит. У Каюмовой ничего серьезного, спазм мышцы на спине и рекомендация врачей пропустить Кубок. У Васильевой тоже старая травма, ей была нужна пауза. Может быть, она не сможет делать прыжки и вольные, но с брусьями и бревном должна справиться.
— Насколько вы довольны Мельниковой, учитывая ее своеобразный режим подготовки и облегченную программу?
— Все было заранее согласовано, мы договорились, полностью распланировали, как она будет подходить к Европе, а затем — к миру. Никаких неожиданностей здесь, на Кубке, не произошло.
Когда люди попадают в атмосферу международных соревнований, то порой теряются
— Неоднозначный момент с прошедшего Кубка — ситуация со сбавкой 0,3 у Арсения Духно за перекладину. Из-за этого возникла неразбериха с определением победителя многоборья, несколько минут им считался Даниел Маринов. Что именно там произошло?
— Изначально сбавку за превышение времени разминки на снаряде поставила бригада D (трудность. — Прим. «СЭ»), но они не учли, что в правилах есть строчка: гимнаст может закончить элемент либо соскок за пределами отведенных на разминку 50 секунд, если он начал его до этого лимита. Именно это и произошло в случае с Арсением. Нюанс здесь в том, что наша система не позволяет поставить блок на оценку, чтобы она не выводилась, пока судьи не разберутся в справедливости и окончательности той или иной сбавки. На международных стартах подобный блок возможен, но здесь, к сожалению, нет. Поэтому это все сначала вышло на экран, а затем уже судьи принимали решение.
— Если уж заговорили про техническую составляющую судейства — международная федерация ввела новый регламент протестов. Это доведено до команды?
— Конечно, мы все это доводили, проводили собрания перед каждым международным стартом. Но все равно, когда люди попадают в атмосферу международных соревнований, особенно если они никогда ранее в ней не были, то порой теряются. Например, выводящие тренеры.
Есть и ситуация на местах. На взрослом и юниорском чемпионатах мира электронная система протестов уже работала. И все было ровно так, как и должно было, как мы и рассказывали тренерам. А вот на этапах Кубков мира система все еще бумажная. Поэтому на ЧМ и ЮЧМ все было хорошо, мы там подавали протесты на бонусы, на доскок и так далее. А вот когда приехали на Кубки мира — появились, скажем так, нюансы.
Команде нужно выдохнуть
— Оценивая весь блок стартов, начавшийся в феврале с Котбуса и завершающийся сейчас в Сириусе: команда в порядке? Состояние ожидаемое?
— Да. На данный момент очень многое сделано, я доволен соревнованиями. Доволен данным этапом.
— Следующий блок — сейчас пойдут «челленджи», в Варну мы точно не едем, заявка пустая. Какое решение принято по остальным подобным этапам, они будут использоваться в подготовке?
— «Челленджи» оставили в планах на сентябрь, там два этапа, Венгрия и Франция, уже перед чемпионатом мира. Туда, может быть, отправим пару человек, которых не успели обкатать сейчас, в начале года. Остальные «челленджи» пропускаем, потому что мы просто не успеем восстановиться, команде после Кубка России нужно выдохнуть. Сейчас уедем на сбор в Анталью, там будет смешанный режим, тренировки и восстановление.
Сергей Лисин