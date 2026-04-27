«Подготовка Мельниковой была полностью согласована». Интервью главного тренера сборной России

— Изначально сбавку за превышение времени разминки на снаряде поставила бригада D (трудность. — Прим. «СЭ»), но они не учли, что в правилах есть строчка: гимнаст может закончить элемент либо соскок за пределами отведенных на разминку 50 секунд, если он начал его до этого лимита. Именно это и произошло в случае с Арсением. Нюанс здесь в том, что наша система не позволяет поставить блок на оценку, чтобы она не выводилась, пока судьи не разберутся в справедливости и окончательности той или иной сбавки. На международных стартах подобный блок возможен, но здесь, к сожалению, нет. Поэтому это все сначала вышло на экран, а затем уже судьи принимали решение.