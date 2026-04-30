Российские гимнастки завоевали три золотые медали на старте Кубка Европы

Российские спортсменки завоевали три золотые медали на Кубке Европы в отдельных видах юниорских соревнований по художественной гимнастике в Баку.

Источник: РИА "Новости"

Ксения Савинова лидировала в двух упражнениях: с обручем и с мячом. Яна Заикина одержала победу в упражнении с лентой. Также Заикина завоевала серебро в упражнении с булавами.

Российские гимнастки выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 3 мая. Всего будет разыграно пять комплектов наград в индивидуальных упражнениях.

19 апреля 15-летняя София Ильтерякова завоевала серебро (булавы) и бронзу (обруч). В упражнениях с булавами она уступила только олимпийской чемпионке Дарье Варфоломеевой.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
