Гимнастка Ковшова завоевала золото и серебро на Кубке Европы

Гимнастка Ковшова выиграла золото на Кубке Европы по художественной гимнастике.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Россиянка Арина Ковшова завоевала золото в упражнениях с мячом и серебро в упражнениях обручем в отдельных видах на Кубке Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

В упражнениях с мячом Ковшова набрала 28,600 балла. Второй стала итальянка София Раффаэли (28,000), третье место заняла россиянка Мария Борисова (27,500).

В упражнениях с обручем ставшая второй Ковшова набрала 28,400 балла. Первое место заняла украинка Таисия Онофрийчук (30,150), третье — белоруска Дарья Веренич (27,950).

Турнир в Баку завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.