Юные ученицы Алины Кабаевой восхитили на Кубке Европы. Выиграли 3 личных золота, а затем зажгли в командном батле

Ксения Савинова взяла два золота в отдельных видах. С обручем у нее очень мощное упражнение, где нужна не только скорость, но и артистизм. С этим Ксения справляется, не теряет на мелочах, делает все элементы, за что и получает 25,400 балла. В мяче неожиданная тема — танцевальную латину под этот вид берут крайне редко. Из-за перекатов обычно подходит что-то плавное и лиричное, но в случае Савиновой и такая композиция сыграла. Особенно круто был отыгран отбив во время затихания музыки и на ярком акценте. За этот вид Ксения набрала 25,850 балла.