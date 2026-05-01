Юные ученицы Алины Кабаевой восхитили на Кубке Европы. Выиграли 3 личных золота, а затем зажгли в командном батле

В Баку проходит Кубок Европы по художественной гимнастике. Этот турнир по формату сильно отличается от привычных международных соревнований. В первую очередь благодаря экспериментальным кросс-баттлам, которые пока проводят только здесь. Также на этом старте есть возможность проявить себя юниоркам. Для них это очень важный этап подготовки к континентальному первенству, есть возможность оценить себя на фоне главных конкуренток.
У молодых гимнасток совершенно другая структура соревнований. У них нет привычного многоборья и квалификации, а сразу проходят финалы отдельных видов. Тем более кросс-баттл у них не индивидуальный, а командный. Поэтому россиянки в первый день делали по два вида. Ксения Савинова выступила с обручем и мячом, а Яна Заикина с булавами и лентой. По сумме четырех выступлений именно наши спортсменки стали лидерами, обойдя сборные Болгарии и Белоруссии.
Сначала выступила Яна Заикина. В булавах она стала 2-й, уступив только Ните Джамагидзе из Грузии. Ритмичный техно-поп очень подошел под стилистику предмета, Яна на приличной скорости выполняла все элементы, выделяла акценты. Благодаря этому она не терялась в упражнении и выглядела органично. Итог — 25,500 балла.
В коварном упражнении с лентой Заикина стала лучшей. Здесь была взята более классическая композиция «Freya». Гимнастка показывает хорошие линии, интересные и сложные рисунки в предмете, что очень хорошо ценится. Если в булавах она прошла все четко и без ошибок, то в ленте в самом конце немного запуталась, но смогла быстро исправить положение. Даже так Заикина получила очень приличные 26,300 балла. Очевидно, в перспективе гимнастка из «Небесной грации» может набирать еще больше.
Ксения Савинова взяла два золота в отдельных видах. С обручем у нее очень мощное упражнение, где нужна не только скорость, но и артистизм. С этим Ксения справляется, не теряет на мелочах, делает все элементы, за что и получает 25,400 балла. В мяче неожиданная тема — танцевальную латину под этот вид берут крайне редко. Из-за перекатов обычно подходит что-то плавное и лиричное, но в случае Савиновой и такая композиция сыграла. Особенно круто был отыгран отбив во время затихания музыки и на ярком акценте. За этот вид Ксения набрала 25,850 балла.
Благодаря победе в командном зачете на следующий день спортсменки смогли принять участие в кросс-баттле. Первой в четвертьфинале выступила Ксения Савинова с мячом и обручем. Она очень хорошо начала первое упражнение, но допустила обидную потерю ближе к концу. Даже так она обходила свою оппонентку из Азербайджана Азаду Атакишиеву, но после невероятно уверенного обруча Савинова принесла команде 52,200 балла, благодаря чему наши девушки уверенно вышли в полуфинал.
Дальше выступала Яна Заикина с булавами. У нее была серьезная конкурентка — Кира Бабкевич из Белоруссии. Но та на самом последнем риске потеряла булаву, а Яна прошла свое упражнение без заминок и обеспечила себе выход в финал. В борьбе за золото Заикиной пришлось соревноваться с Деей Эмиловой из Болгарии. Пока россиянка все сделала чисто, ее оппонентка много ошибалась и совсем развалила упражнение. В итоге Ксения Савинова и Яна Заикина, помимо личных медалей, взяли еще и командную.
Это очень важный результат для наших юниорок. Впереди чемпионат Европы, где они впервые в карьере выйдут на большую международную арену. Здесь же они показали не только свое техническое превосходство, но и эмоциональную стабильность.
Алена Волкова