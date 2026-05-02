Галстян завоевал серебро на турнире Большого шлема в Душанбе

Российский дзюдоист Галстян завоевал серебро турнира Большого шлема в Душанбе.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские дзюдоисты Карен Галстян и Данил Лаврентьев завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на турнире Большого шлема, который проходит в Душанбе.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг Галстян уступил представителю Таджикистана Мухиддину Асадуллоеву. Лаврентьев в поединке за бронзу одолел Анхазаю Лавжаргала из Монголии.

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Душанбе россияне выступают с флагом и гимном.