Чемпионка России по гимнастике вышла замуж за известного хоккеиста

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова сообщила информацию о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым в своих социальных сетях.
«Я сказала ДА. 06.06.2026», — заявила гимнастка и приложила совместную фотографию.
Про отношения 19-летней Поповой и 26-летнего Гоголева стало известно в мае 2026 года, когда спортсменка выложила в сеть фото спортсменов.
Ранее Попова перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, но сумела вернуться к выступления в шоу. Гоголев на протяжении несколько лет выступал за «Сибирь», а до этого играли в Северной Америке в низших лигах.