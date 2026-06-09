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Чемпионка России по гимнастике вышла замуж за известного хоккеиста

Чемпионка России по гимнастике Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова сообщила информацию о помолвке с хоккеистом Павлом Гоголевым в своих социальных сетях.

«Я сказала ДА. 06.06.2026», — заявила гимнастка и приложила совместную фотографию.

Про отношения 19-летней Поповой и 26-летнего Гоголева стало известно в мае 2026 года, когда спортсменка выложила в сеть фото спортсменов.

Ранее Попова перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, но сумела вернуться к выступления в шоу. Гоголев на протяжении несколько лет выступал за «Сибирь», а до этого играли в Северной Америке в низших лигах.