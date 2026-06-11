Родственники гимнастки Сороковой сообщили, что она жива

«Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке, это очень радостная новость. Также хочу отметить, что я не имею отношения к публикациям в СМИ, которые появились в последние дни. Я не инициировала их и не давала согласия на распространение информации о поисках Лизы», — сказала Протасова.