Родственники гимнастки Сороковой сообщили, что она жива

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ближайшие родственники российской гимнастки Елизаветы Сороковой регулярно выходят с ней на связь. Об этом ТАСС сообщила хореограф-постановщик Кира Протасова.
Ранее Протасова в видео на YouTube-канале АНО «Выше облаков» сообщила, что гимнастка бесследно исчезла на территории Канады.
«Мне удалось связаться с ближайшими родственниками Лизы. По их словам, она поддерживает с семьей связь, и с ней все в порядке, это очень радостная новость. Также хочу отметить, что я не имею отношения к публикациям в СМИ, которые появились в последние дни. Я не инициировала их и не давала согласия на распространение информации о поисках Лизы», — сказала Протасова.
«В подкасте мы лишь озвучили свое беспокойство в связи с отсутствием коммуникации с ней на тот момент ни у кого из окружения. Очень рада, что все хорошо», — добавила она.
После завершения спортивной карьеры Сороковая работала тренером. В 2017 году она вышла замуж и переехала в Канаду. В 2022 году она развелась с мужем.