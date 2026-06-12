Путин присвоил Титову звание заслуженного работника физкультуры

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому вице-президенту Федерации гимнастики России (ФГР) Василию Титову звание заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание “Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации” Титову Василию Николаевичу», — говорится в указе.
Титову 65 лет, с 2014 по 2024 год он возглавлял Федерацию спортивной гимнастики России, с 2016 по 2021 год был первым вице-президентом Международной федерации гимнастики, входил в исполком организации.
Также президент наградил орденом Дружбы председателя Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрия Шамкова.