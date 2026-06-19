Российских гимнасток засудили на Кубке Вызова в Пекине. Но даже так чемпионка Европы Ильтерякова лидирует

В Пекине начался второй этап Кубка Вызова по художественной гимнастике. Изначально казалось, что для россиянок этот турнир не вызовет сложностей — серьезных соперниц нет, можно выступать в свое удовольствие и легко забирать медали. Но первый день, когда началось многоборье, принес много неприятных сюрпризов.
Первые два потока делали обруч и мяч, а вторые два — булавы и ленту. За эти предметы всегда разные по масштабности оценки, но даже так можно понять вектор судейства.
Арина Ковшова занимает промежуточное 4-е место. Она вернулась после продолжительного перерыва и смогла неплохо себя показать. Еще в мяче было заметно, насколько Арина стала увереннее выступать, без заминок и нервов. Только в конце гимнастка немного подустала, вылезли неточности. Оценка неприятно удивила — 26,900 балла. Это очень мало, даже учитывая мелкие сбавки на финальных элементах, особенно пострадала сложность.
Обруч Ковшова прошла немного грязнее, риски были неточными, а на одном уже после ловли спортсменка допустила мелкую потерю. Даже так она не растерялась, все доделывала до конца и старалась не упрощать программу. Учитывая ошибку, баллы немного лучше, чем за мяч — 27,350. Команда подала протест, но его отклонили, а россиянка осталась с суммой 54,250.
Неожиданно в топ-3 попала китаянка Ци Ван. Она делала ленту и булавы, прошла оба вида достаточно неплохо, на свой уровень, но в ее случае судьи, естественно, были более благосклонны. За оба вида Ци набрала больше 27 баллов, а булавы даже подняли на 0,3 после протеста. В сумме у гимнастки 54,800.
На 2-м месте еще одна китаянка Зилу Ван. Она изначально считалась одной из претенденток на медали, но представить спортсменку настолько высоко было сложно. Если в мяче Зилу отсудили достаточно строго (26,500), то в обруче она получила самую высокую оценку за день — 28,600. Ван не хватило всего 0,2 балла, чтобы занять первое место, в сумме она набрала 55,100.
Лидером после первого дня стала София Ильтерякова. В ленте россиянка выглядела не очень уверенно — на первом же риске была пробежка, по настроению и подаче она была более скованной и сильно следила за предметом. Также судьи отметили момент, когда предмет оказался за ковром, за что сняли 0,3 балла. В итоге Ильтерякова получила 27,650 балла — не лучший ее результат, но объяснимый.
В булавах же София собралась и выдала качественное выступление. Она все еще была сдержанной, не показывала лишних эмоций, но и неточностей не допускала. В итоге снова оценка 27,650. На чемпионате Европы Ильтерякова за этот вид набирала больше 29, а трудность упала почти на 2 балла, что невозможно представить без грубых срывов элементов. У россиянки совсем небольшой отрыв перед финальным днем (55,300), поэтому ее золото с таким судейством под большим вопросом.
В групповых упражнениях ситуация не сильно улучшилась. Гимнастки начали многоборье с упражнения с пятью мячами. Китайская команда и так одна из сильнейших в мире, и их отсудили достаточно справедливо — 27,200 балла с небольшими неточностями в исполнении. Это принесло им ожидаемое первое место.
От России же впервые на международную арену поехала сборная Санкт-Петербурга. Они выступили без грубых ошибок, не было волнения или мельтешения — все очень четко. Особенно порадовал мощный финал, где гимнастки эмоционально выложились. Но оценка критически низкая — 24,800 балла. Командой был подан протест, но его отклонили. В итоге россиянки стали 3-ми, их обошла еще и сборная Японии.
Алена Волкова