Российских гимнасток засудили на Кубке Вызова в Пекине. Но даже так чемпионка Европы Ильтерякова лидирует

В булавах же София собралась и выдала качественное выступление. Она все еще была сдержанной, не показывала лишних эмоций, но и неточностей не допускала. В итоге снова оценка 27,650. На чемпионате Европы Ильтерякова за этот вид набирала больше 29, а трудность упала почти на 2 балла, что невозможно представить без грубых срывов элементов. У россиянки совсем небольшой отрыв перед финальным днем (55,300), поэтому ее золото с таким судейством под большим вопросом.