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Российские гимнастки завоевали серебро на Кубке вызова в Пекине

Россиянки завоевали серебро на Кубке вызова по художественной гимнастике.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине.

Россиянки по итогам двух упражнений набрали 50,400 балла. В составе национальной команды выступали Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Анна Николаева, Арина Лавренова, София Солонская.

Золото завоевали китаянки (52,150), третье место заняла команда Белоруссии (48,650).

Кубок вызова проходит с 19 по 21 июня. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).